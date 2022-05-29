Григорий Лепс высказался о сбежавшей Алле Пугачевой
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Григорий Лепс высказался о сбежавшей Алле Пугачевой

Григорий Лепс высказался о сбежавшей Алле Пугачевой
Певец Григорий Лепс не верит, что примадонна уехала на совсем. В конце февраля Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. С тех пор общественность гадает — вернется ли звездная семья обратно? Григорий Лепс высказал свое мнение. Григорий Лепс уверен, Алла Пугачева вернется в Россию, это лишь вопрос времени. 59-летний певец не вносит Примадонну в число предателей, которые оставили свою страну в сложное время. «Алла Борисовна — великая женщина и артистка, я не верю в то, что она эмигрировала. Может, человек просто отдыхает. Скоро вернется на Родину, как и многие, будет работать и работать хорошо!» — сказал музыкант на пресс-конференции ТАСС.
Григорий Лепс - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По мнению исполнителя, 73-летняя Примадонна не заслуживает критики в свой адрес — после отъезда и Алла Борисовна, и Максим Галкин подверглись осуждению. «Ставить ярлыки все мастера, но зачем это делать? И, кстати, от Аллы не было никаких заявлений в ту или иную сторону», — подчеркнул Лепс. Если Григорий Викторович защищает звездных друзей, то Надежду Бабкину возмущает их поведение. «Эти люди в свое время сделали интеллектуальный вклад в страну. Но потом что-то у них дрогнуло, а у нас — нет. Поэтому мы здесь, а они там. Но как можно родиться в России, получить здесь образование, зарабатывать бешеные деньги, а потом плюнуть из-за границы?» — негодует певица. Сама Пугачева от дерзких вопросов не увиливает. На днях Алла Борисовна рассказала, когда планирует покинуть Израиль. «Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они в онлайн-режиме учатся», — ответила Алла Борисовна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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