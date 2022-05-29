Херсонская область может войти в состав России в 2023 году
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Херсонская область может войти в состав России в 2023 году

Херсонская область может войти в состав России в 2023 году

14:26  Автор: Михаил Хорошилов



Херсонская область может стать субъектом Российской Федерации в 2023 году. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Российские войска взяли под контроль Херсон в начале марта. В конце апреля Стремоусов заявил, что регион не вернется в состав Украины, а 11 мая сообщил, что намерен обратиться к Владимиру Путину с просьбой о присоединении к России.

«Это произойдет не к осени. Мы работаем над административной системой, а затем, ближе к следующему году, посмотрим на ситуацию», — сказал Стремоусов в интервью Reuters.

Ранее чиновник говорил, что регион войдет в состав России без проведения референдума, однако сейчас допустил возможность его проведения. «Мы объявим об этом позднее, когда планируется какое-то голосование или плебисцит, но это будет не сегодня и не завтра, потому что наша первая задача — навести порядок в Херсонской области», — пояснил он.

С 23 мая Херсонская область официально стала бивалютной зоной: на ее территории находятся в обращении российский рубль и украинская гривна. Стоимость одной гривны будут оценивать в два российских рубля. В области также заработают отделения одного из российских банков, в которых местные жители смогут открывать счета. А 25 мая президент подписал указ о об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

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По материалам: pnp.ru

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