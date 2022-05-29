Илон Маск прокомментировал суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд и познакомил свою девушку Наташу Бассетт с мамой
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Илон Маск прокомментировал суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд и познакомил свою девушку Наташу Бассетт с мамой

Илон Маск прокомментировал суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд и познакомил свою девушку Наташу Бассетт с мамой

Илон Маск высказался о суде между Джонни Деппом и Эмбер Херд после того как отказался выступать на нем в качестве свидетеля.

Своим мнением он поделился в ответ на сообщение ученого-исследователя Массачусетского технологического института Лекса Фридмана в твиттере, которое гласило:

Мои выводы из судебного процесса Джонни Деппа против Эмбер Херд: 1. Слава — лютый наркотик (для некоторых); 2. Уровень профессионализма психиатров и адкокатов бывает поразительно разным; 3. Человек способен лгать миллионам других людей; 4. Любовь может быть грязной; 5. Мега пинта вина.

Предприниматель отреагировал на эти наблюдения в своем микроблоге, написав:

Надеюсь, они оба смогут двигаться дальше. В своих лучших проявлениях каждый из них невероятен.


Эмбер Херд и Джонни Депп

Очевидно, Маск решил не занимать в этом деле ничью сторону, хотя на его показания многие рассчитывали — миллиардер начал встречаться с Херд сразу после ее развода с Деппом, а по слухам и вовсе до того, как пара официально рассталась (хотя сам Илон это отрицает). Общественность очень ждала его заявлений, но бизнесмен решил не принимать участия в слушаниях.

Судя по всему, Илон за делом особо не следил, иначе бы узнал, что Эмбер он никогда особо не нравился, а Джонни вообще мечтал его кастрировать за подкаты к жене,

— прокомментировал внезапное высказывание предпринимателя телеграм-канал "Только никому".

Сейчас Маск занят собственной личной жизнью — недавно стало известно, что он встречается с австралийской актрисой Наташей Бассетт. А на днях выяснилось, что он даже познакомил возлюбленную со своей мамой, Мэй Маск.


Наташа Бассетт

Как сообщают источники HollywoodLife, актриса пригласила Мэй на премьеру фильма "Элвис", в котором она сыграла первую возлюбленную легендарного музыканта.

У Илона и Наташи крепкие отношения, а со временем Наташа стала близко общаться и с его мамой. Мэй — самый важный человек в мире для Маска, и тот факт, что она обожает Наташу, для него очень много значит,

— рассказал инсайдер.

Правдивость этой информации подтверждает сама Мэй — в день премьеры фильма "Элвис" она опубликовала в соцсетях фотографию Наташи, сопроводив ее эмодзи в виде сердца.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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