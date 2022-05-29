Инкассаторы смогут задерживать налетчиков
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Инкассаторы смогут задерживать налетчиков

Инкассаторы смогут задерживать налетчиков

Тема: Какие законы вступают в силу


00:07  Автор: Ольга Шульга



Работники Банка России, Сбербанка и инкассаторы смогут задерживать преступников, составлять протоколы и передавать их полиции. Такие нормы закона вступают в силу 29 мая.

Ряд положений закона о ведомственной охране распространили на службу охраны банков и инкассации. Речь идет о работниках, которые охраняют деньги, ценности, машины и здания Сбербанка и ЦБ. Вступающий в силу документ устранил правовые пробелы в вопросах применения данными сотрудниками физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия.

Дело в том, что действующее законодательство, регламентирующее оборот оружия, уже позволяет передавать сотрудникам ЦБ и Сбербанка боевое стрелковое оружие во временное пользование, однако в нем не прописаны цели, для которых это делают, и обязанности работников, осуществляющих охрану. Новые нормы исправили эту недоработку.

Законы, вступающие в силу с 29 мая


Чтобы предотвратить преступные посягательства на банковские объекты и перевозимые ценности, сотрудникам Банка России, Сбербанка и инкассаторам дали право задерживать нарушителей. После этого они должны будут передать их в органы внутренних дел.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#банки #безопасность #оружие


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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