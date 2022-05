Эти 15 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 31 мая — 3 июня + релизы Game Pass

Вадим Карасев





Следующая релизная неделя, с 31 мая по 3 июня, не порадует большим количеством интересных новинок. В начале недели выйдет обновление SnowRunner (доступна в Game Pass) до Xbox Series X | S, вместе с тем в игре стартует 7 сезон. Других же долгожданных обновлений или релизов на следующую неделю не назначено. Вот список того, что появится на Xbox с 31 мая по 3 июня:

Game Pass

SnowRunner обновление до Xbox Series X | S (31 мая)Gravitar: Recharged (1 июня)Janitor Bleeds (1 июня)Pinku Kult: Hex Mortis (1 июня)Silt (1 июня)World Wheel by POWGI (1 июня)Gigapocalypse (2 июня)QUByte Classics – Jim Power: The Lost Dimension Collection by Piko (2 июня)Souldiers (2 июня)Surface Rush (2 июня)EleMetals: Death Metal Death Match (3 июня)Red Siren: Space Defense Match (3 июня)Super Perils of Baking (3 июня)TEN — Ten Rooms, Ten Seconds (3 июня)Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy (3 июня)

На следующей неделе Microsoft анонсирует игры в Game Pass на первую половину июня. Пока же известно только об одной игре, которую добавят в подписку на следующей неделе:

For Honor: Marching Fire Edition (1 июня)