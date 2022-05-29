Клишас выступил за оплату российских зерна и удобрений рублями

09:45 Автор: Михаил Хорошилов

Россия должна продавать свои зерно и удобрения другим странам за рубли. Такого мнения придерживает Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев не исключил переход на оплату в рублях зерна в рамках тендеров в торговле со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом он заявил в ходе выступления на Всероссийском зерновом форуме. Министр констатировал, что «пока, к сожалению, этот вопрос решить не удается», но пообещал продолжить работу «в этом направлении».

«(Оплата) поставок зерна, удобрений — все за рубли», — написал Клишас в своем Telegram-канале, комментируя слова Патрушева.

#сельское хозяйство

Ещё материалы: Андрей Клишас, Дмитрий Патрушев

44