Клишас выступил за оплату российских зерна и удобрений рублями
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Клишас выступил за оплату российских зерна и удобрений рублями

Клишас выступил за оплату российских зерна и удобрений рублями

09:45  Автор: Михаил Хорошилов


Россия должна продавать свои зерно и удобрения другим странам за рубли. Такого мнения придерживает Андрей Клишас, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев не исключил переход на оплату в рублях зерна в рамках тендеров в торговле со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом он заявил в ходе выступления на Всероссийском зерновом форуме. Министр констатировал, что «пока, к сожалению, этот вопрос решить не удается», но пообещал продолжить работу «в этом направлении».

«(Оплата) поставок зерна, удобрений — все за рубли», — написал Клишас в своем Telegram-канале, комментируя слова Патрушева.



#сельское хозяйство

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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