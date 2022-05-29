Команда Xbox скучает по режиму Snap, но не думает, что он вернется

Вадим Карасев





Еще в 2017 году из прошивок Xbox One компания Microsoft удалила функцию Snap. Для тех, кто не знает, стоит сказать, что эта функция давала возможность одновременно играть и смотреть Twitch, телевизор или контент из других приложений. Функция нравилась некоторым игрокам, но, похоже, не пользовалась большой популярность, из-за чего Microsoft ее убрала, сообщив, что это было сделано с целью «высвободить ресурсы» для работы игр и системы.

Уже прошло 5 лет с того момента, но некоторые игроки все еще помнят о функции Snap и хотели бы ее видеть на Xbox. В Twitter один из пользователей обратился к инженеру Xbox Иден Мари с вопросов, можно ли вернуть функцию Snap на приставки Xbox. Иден ответила, что «хотя мы все скучаем по Snap, я не думаю, что он вернется».



