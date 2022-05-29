Ксения Бородина жестко высказалась о любовницах бывшего мужа

Ведущая Ксения Бородина не разрешает дочери общаться с прошмандовками Курбана Омарова. Похоже, что бывшие звездные супруги — телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров так и будут косвенно выяснять отношения через Интернет. В этот раз звезда «ДОМа-2» заявила, что не разрешает дочери общаться с пассиями экс-мужа. Год назад звездная пара официально разорвала отношения. До этого момента Ксения сохраняла семью, хотя давно ходили слухи о неверности Курбана. Но после развода страсти между бывшими возлюбленными не утихли. В своих социальных сетях каждый норовит уколоть свою бывшую половину. Недавно 39-летняя брюнетка в очередной раз пообщалась со своими подписчиками в соцсети. Больше всего публику интересует личная жизнь звезды. Общественность поинтересовалась — если бывший муж женится и захочет познакомить дочь Теону с новой супругой, как на это отреагирует Ксения?Ксения Бородина с бывшим мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Звезда скандальной телестройки высказалась в резкой манере. «Моя политика такая. Если ты завел любовницу и из-за этого распалась семья, где жил этот ребенок, то хер тебе, а не знакомства. Почему мой ребенок должен общаться с прошмандовками? Зачем ребенку эти знакомства? Один приезжаешь и общаешься. А если это будет жена и она не имеет отношения к распаду семьи, то я никогда не против», — пояснила свою позицию Бородина. Напомним, недавно Виктория Боня нелестно высказалась о Ксении и ее экс-муже в шоу «Злые языки», ведущей которого и стала. Так, на вопрос, поднимал ли 41-летний бизнесмен на свою жену руку, звезда рассказала, что об этом думает. «Мне кажется, если бы Ксению избили, то она бы всем уже все показала. Она же рассказывала, что у Омарова плохо стоял и был маленького размера», — отмечала ведущая в эфире RuTube.