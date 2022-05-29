Лена Катина вышла в свет с женихом и озвучила дату свадьбы

Певица Лена Катина появилась на премии RU.TV вместе с женихом Дмитрием Спиридоновым и назвала дату бракосочетания. Лена Катина уже давно прославилась не только на всю Россию, но и на весь мир. Она долгое время была солисткой группы поп-группы t.A.T.u.. Вместе с Юлией Волковой певица выступала даже в США. Но потом коллектив распался и каждая из солисток стала заниматься своим творчеством. Катина была в браке с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем и родила сына Александра, но их союз дал трещину. Недавно Катина объявила, что помолвлена. Ее избранником стал долларовый миллионер Дмитрий Спиридонов. Поклонники не подозревали, что у 37-летней певицы новый роман. А 28 мая она впервые за долгое время вышла в свет.Лена Катина и Дмитрий Спиридонов Артистка появилась на премии RU.TV вместе с женихом. Она облачилась в горчичное мини-платье с фактурным фасоном. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Катина разговорилась с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro. «Это будет уже моя третья свадьба», — заявила звезда. Для жениха это оказалось сюрпризом. «Все в порядке, я два раза выходила замуж за одного и того же человека», — успокоила экс-«татушка».Лена Катина К слову, она раскрыла дату свадьбы. Уже 16 июня влюбленные распишутся в ЗАГСе, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль». Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она стала еще стройнее. По всей видимости, артистка готовится к свадьбе и будет блистать в роскошном белом платье на торжестве.