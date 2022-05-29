Лена Катина вышла в свет с женихом и озвучила дату свадьбы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лена Катина вышла в свет с женихом и озвучила дату свадьбы

Лена Катина вышла в свет с женихом и озвучила дату свадьбы
Певица Лена Катина появилась на премии RU.TV вместе с женихом Дмитрием Спиридоновым и назвала дату бракосочетания. Лена Катина уже давно прославилась не только на всю Россию, но и на весь мир. Она долгое время была солисткой группы поп-группы t.A.T.u.. Вместе с Юлией Волковой певица выступала даже в США. Но потом коллектив распался и каждая из солисток стала заниматься своим творчеством. Катина была в браке с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем и родила сына Александра, но их союз дал трещину. Недавно Катина объявила, что помолвлена. Ее избранником стал долларовый миллионер Дмитрий Спиридонов. Поклонники не подозревали, что у 37-летней певицы новый роман. А 28 мая она впервые за долгое время вышла в свет.
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов Артистка появилась на премии RU.TV вместе с женихом. Она облачилась в горчичное мини-платье с фактурным фасоном. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Катина разговорилась с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro. «Это будет уже моя третья свадьба», — заявила звезда. Для жениха это оказалось сюрпризом. «Все в порядке, я два раза выходила замуж за одного и того же человека», — успокоила экс-«татушка».
Лена Катина К слову, она раскрыла дату свадьбы. Уже 16 июня влюбленные распишутся в ЗАГСе, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль». Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она стала еще стройнее. По всей видимости, артистка готовится к свадьбе и будет блистать в роскошном белом платье на торжестве.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Чулпан Хаматова хочет зарабатывать в России, но не уважать ее, уверен известный блогер
Чулпан Хаматова хочет зарабатывать в России, но не уважать ее, уверен
Лена Катина вышла в свет с женихом и озвучила дату свадьбы
Лена Катина вышла в свет с женихом и озвучила дату свадьбы
Максим Галкин готовится вернуться в Россию
Максим Галкин готовится вернуться в Россию
Певец Данко рассказал о сексе с Верой Сотниковой
Певец Данко рассказал о сексе с Верой Сотниковой
Марс в соединении с Юпитером 29 мая 2022 года: что принесет нам последний опасный день весны
Марс в соединении с Юпитером 29 мая 2022 года: что принесет нам
Нумерологический гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Нумерологический гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Андрей Макаревич легко отрекается от людей, у которых другие взгляды на политику
Андрей Макаревич легко отрекается от людей, у которых другие взгляды
Дана Борисова наехала на Марию Голубкину
Дана Борисова наехала на Марию Голубкину
10 бьюти-привычек Хейли Бибер, Меган Фокс и Виктории Бекхэм: правильное очищение, массаж и LED-терапия
10 бьюти-привычек Хейли Бибер, Меган Фокс и Виктории Бекхэм:
Муж Ларисы Гузеевой изрядно преобразился
Муж Ларисы Гузеевой изрядно преобразился
Давид Манукян высказался о нападках Ольги Бузуовой
Давид Манукян высказался о нападках Ольги Бузуовой
Knockout City станет полностью бесплатной со стартом 6 сезона — 1 июня
Knockout City станет полностью бесплатной со стартом 6 сезона — 1 июня

Топ на сегодня

Ксения Собчак разводится, уверена Лена Миро
Ксения Собчак разводится, уверена Лена Миро
Бари Алибасов женился на молодой помощнице
Бари Алибасов женился на молодой помощнице
Елена Малышева с трудом передвигается
Елена Малышева с трудом передвигается
Анастасия Волочкова высказалась о бедном любовнике
Анастасия Волочкова высказалась о бедном любовнике
Напоминаем: последние выходные для 7 игр из Game Pass
Напоминаем: последние выходные для 7 игр из Game Pass

Еще по теме

Лена Катина хочет ребенка от миллионера
Экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала о родах в России
Лена Катина из «Тату» развелась с мужем-музыкантом
Лена Катина летом сыграет свадьбу с пережившим рак миллионером