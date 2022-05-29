Максим Галкин готовится вернуться в Россию
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Максим Галкин готовится вернуться в Россию

Максим Галкин готовится вернуться в Россию
Лев Лещенко рассказал о планах артиста Максима Галкина. В Москве прошла церемония награждения премии RU.TV. Лев Лещенко стал победителем в номинации «Коллаборация года». Артист спел дуэтом с Loc-Dog песню «Мы будем жить».
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Журналисты на красной дорожке спросили Лещенко — кто, по его мнению, на российской эстраде мог бы заменить Аллу Пугачеву. «Ну, во-первых, она никуда не уехала насовсем. Я на связи с ее супругом Максимом Галкиным. Отдохнут немножко и вернутся. А, во-вторых, нам нужна не новая Примадонна, а новый начальник, который собрал бы вокруг себя всю музыкальную индустрию», — отметил артист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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