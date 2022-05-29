Марс в соединении с Юпитером 29 мая 2022 года: что принесет нам последний опасный день весны

Вадим Карасев

29 мая — очень неблагоприятный день, но весьма предсказуемый. Астрологи рассказали о том, что может происходить в последнее воскресенье мая из-за негативного аспекта Марса и Юпитера.

Марс и Юпитер — планеты, которые довольно сильно противопоставлены друг другу. Когда они образуют соединение, это отрицательно влияет на множество сфер жизни. В этот раз планеты встретятся в Знаке Овна, а это говорит о том, что в зоне риска окажутся сферы общения, работы и любви.

Люди будут унижать друг друга

Сегодня многие из нас будут пытаться достичь целей, но при этом мало кого будут волновать чужие чувства и эмоции. Виновником этого в больше степени станет Юпитер. Он сделает так, что многие люди захотят утвердиться за счет других людей. Это совершенно точно приведет к очень сильным ссорам, конфликтам, неурядицам в рабочих коллективах и даже в семьях. Мало кто будет стараться доказать всем свою правоту работой, правильными поступками. Гораздо чаще люди будут пытаться доминировать друг над другом, ставить палки в колеса.

Стремление к успеху любой ценой

В попытках стать успешнее люди могут забыть о самом главном — человечности. Марс сделает так, что многим из нас захочется всеми правдами и неправдами добиться решения поставленных задач. Не удивляйтесь, если кто-то из знакомых или коллег по работе не выполнит обещание или обидит вас словом. Конкуренция выйдет на новый уровень. Главное сейчас — не бросаться словами и не обижаться на людей за то, что они хотят побольше заработать.

Актуальными станут скрытые обиды и неприязнь

Это опасный день, в который могут вернуться старые проблемы, которые вроде бы удалось решить ранее. Если у кого-то есть скрытое недовольство вами, вы его обязательно почувствуете. В большинстве случаев взаимная неприязнь будет проявляться между людьми которые очень сильно отличают друг от друга — по статусу, полу, возрасту. Из-за этого очень тяжело придется тем, кто вынужден будет постоянно общаться с людьми. В связи с этим можно выделить идеальный совет на этот день: нужно стараться избегать лишнего общения и контактов с теми, кто вам не нравится.

Отдохните сегодня как следует. Побудьте в уединении, занявшись интересными делами. Это тот самый день, когда людям жизненно необходимо закрыться от сего мира и побыть наедине с собой.