Модели женских колец из золота

Вадим Карасев

Продажа женских золотых колец занимала и занимает лидирующие позиции. Объясняется это просто, кольца всегда выступали великолепным дополнением как праздничного, так и каждодневного стиля женщин с разным возрастом и состоянием. Несмотря на смену поколений и моды, кольцо всегда будет находиться в центре в арсенале красавиц.

Особенности женских золотых колец

Ювелирным шедевром можно назвать кольцо из золота, в котором нет камней. В этом случае не самоцветы становятся центром внимания, а дизайнерские фантазии, которые увековечил драгоценный металл: необычное исполнение, нестандартная идея и оригинальная обработка.

Неповторимое женское золотое кольцо создаётся с помощью матирования и гравировки – основных ювелирных приёмов. Особым эффектом пользуются изделия, в которых есть сочетание нескольких приёмов и раскрыта первозданная красота металла.

Дизайн женских золотых колец без каменных вставок имеет свои категории:

крупное кольцо, у которого гофрированный орнамент;

тонкое, имеющее родиевое покрытие;

узорчатые сеточки на кольце;

образец с причудливым украшением;

кольцо, имеющее надпись «Спаси и сохрани»;

тонкое изделие, у которого алмазная огранка;

женская печатка и геометрический узор на ней;

модели, для изготовления которых использовано золото разного цвета (комбинированные);

кольцо с максимальной шириной.

Виды металла

Для изготовления женских золотых колец используются сплавы 375, 585 и 750 пробы (означают содержание металла в килограмме породы).

Производство колец происходит с использованием жёлтого, красного, розового и белого золота. Это связано с содержанием в сплаве примеси другого, не драгоценного, металла, исключение составляет платина. Примеси придают золоту прочность и эластичность. Какие бывают цвета золота:

белый металл – включения палладия, платины или никеля;

жёлтый – добавлены серебро и медь;

чёрный – дополнения кобальтом и хромом, который нагревали с использованием особого способа;

красный – с цинком или медью;

зелёное золото отмечено содержанием серебра, меди, калия, цинка или никеля.

Кольцо – идеальный подарок

Подарить кольцо женщине или мужчине можно на любой праздник и даже просто так без повода в знак любви, уважения, для поднятия настроения и т. д. Ювелирные украшения всегда считались разумным капиталовложением, так как металл постоянно растет в цене. Ну а если настанут тяжелые времена, вы всегда сможете сдать колечко в ломбард, получив за него неплохую сумму.



