Модели женских колец из золота
Продажа женских золотых колец занимала и занимает лидирующие позиции. Объясняется это просто, кольца всегда выступали великолепным дополнением как праздничного, так и каждодневного стиля женщин с разным возрастом и состоянием. Несмотря на смену поколений и моды, кольцо всегда будет находиться в центре в арсенале красавиц.
Особенности женских золотых колец
Ювелирным шедевром можно назвать кольцо из золота, в котором нет камней. В этом случае не самоцветы становятся центром внимания, а дизайнерские фантазии, которые увековечил драгоценный металл: необычное исполнение, нестандартная идея и оригинальная обработка.
Неповторимое женское золотое кольцо создаётся с помощью матирования и гравировки – основных ювелирных приёмов. Особым эффектом пользуются изделия, в которых есть сочетание нескольких приёмов и раскрыта первозданная красота металла.
Дизайн женских золотых колец без каменных вставок имеет свои категории:
- крупное кольцо, у которого гофрированный орнамент;
- тонкое, имеющее родиевое покрытие;
- узорчатые сеточки на кольце;
- образец с причудливым украшением;
- кольцо, имеющее надпись «Спаси и сохрани»;
- тонкое изделие, у которого алмазная огранка;
- женская печатка и геометрический узор на ней;
- модели, для изготовления которых использовано золото разного цвета (комбинированные);
- кольцо с максимальной шириной.
Виды металла
Для изготовления женских золотых колец используются сплавы 375, 585 и 750 пробы (означают содержание металла в килограмме породы).
Производство колец происходит с использованием жёлтого, красного, розового и белого золота. Это связано с содержанием в сплаве примеси другого, не драгоценного, металла, исключение составляет платина. Примеси придают золоту прочность и эластичность. Какие бывают цвета золота:
- белый металл – включения палладия, платины или никеля;
- жёлтый – добавлены серебро и медь;
- чёрный – дополнения кобальтом и хромом, который нагревали с использованием особого способа;
- красный – с цинком или медью;
- зелёное золото отмечено содержанием серебра, меди, калия, цинка или никеля.
Кольцо – идеальный подарок
Подарить кольцо женщине или мужчине можно на любой праздник и даже просто так без повода в знак любви, уважения, для поднятия настроения и т. д. Ювелирные украшения всегда считались разумным капиталовложением, так как металл постоянно растет в цене. Ну а если настанут тяжелые времена, вы всегда сможете сдать колечко в ломбард, получив за него неплохую сумму.