На какую сумму можно получить заем в МФО?

Вадим Карасев

Планируете оформить кредит в МФО, но не знаете, какую сумму могут дать? Микрофинансовые компании выдают максимальные займы чаще всего проверенным заемщикам. Если обратились за кредитом впервые или брали незначительные суммы до 50 тыс. руб., в выдаче максимального займа могут отказать.

Узнайте, какую сумму можно получить заем в МФО.

Почему многие обращаются в МФО

Такие компании, как МФО «Быстроденьги» оперативно оценивает анкеты заемщиков. Клиент подает заявку и в течение 30 минут получает деньги. Предварительное рассмотрение длится в течение 2-3 минут. А вот если обратиться за деньгами в банк, вас может ждать разочарование. Менеджеры чаще всего требуют справки о доходах, тщательно проверяют рейтинг и кредитную историю. Если у сотрудников возникнут сомнения по поводу платежеспособности заемщика, банк может и отказать в выдаче денег.

В МФО ставка по процентам немного выше, например, в МФО «Быстроденьги» предлагают заем без подтверждения доходов по ставке до 1% в стуки. Но все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке. Если вы постоянно оформляете кредит, то можете рассчитывать на лояльные условия выдачи денег.

Какую сумму дадут в МФО?

Физические лица без подтверждения дохода могут получить заем до 100 тыс. руб. Если вы предоставляете залог, размер займа увеличивается до 3 млн руб. На максимальную сумму могут рассчитывать все и вне зависимости от кредитного рейтинга.

Кредит на сумму до 100 тыс. руб. выдается в МФО практически всем.

Если сумма от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. может потребоваться залог.

Физические лица получают займы до 3 млн руб. под залог.

Юридические лица могут получить кредит до 5 млн руб, но обязательно с залогом.

Выгодно ли брать деньги в долг в МФО?

Если изначально сравнить получение займа в МФО с банковским кредитом, может показаться, что в банке гораздо выгоднее. Ведь в МФО ставка по процентам до 1% в сутки, а в банке 10-20% годовых. Но если учитывать дополнительные сборы за оформление кредита в банке, комиссии, привлечение поручительства, весь процесс затягивается. А если нужна сумма дол 30-40 тыс. руб. на короткий срок, банк вообще может сразу отказать.

Тогда остается один выход — оформить кредит в МФО. Это быстрое и доступное оформление займа для каждого в онлайн формате. Никуда идти не придется. Заявку подаете онлайн и получаете ответ менеджера практически сразу. Заранее рассчитываете размер переплаты с помощью калькулятора и получаете кредит на карту.



