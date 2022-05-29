Ник Бейкер утверждает, что игра про Индиана Джонса все же будет эксклюзивом Xbox

Вадим Карасев





Анонсированная в начале 2021 года игра про Индиана Джонса, которая создается студией MachineGames, обрастает слухами, но не подробностями. Анонс проекта состоялся до того, как Microsoft окончательно закрыла покупку Bethesda, и до сих пор нет понимания того, на каких платформах выйдет игра. Ходят слухи, что некие детали про Индиана Джонса могут рассказать в июне на конференции Xbox & Bethesda Showcase.

Буквально вчера известный игровой инсайдер Джез Корден сообщил, что, по его информации, игра про Индиана Джонса не станет эксклюзивом Xbox. Не прошло и суток, как его сведения опроверг другой известный игровой инсайдер — Ник Бейкер (автор XboxEra). По его словам, игра MachineGames про Индиана Джонса станет эксклюзивом Xbox. Джез Корден подключился к обсуждения — как он сказал, есть вероятность, что он располагает уже устаревшей информацией.

Напомним, что франшиза про Индиана Джонса принадлежит Disney.