Нумерологический гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года

Вадим Карасев

Нумерология — наука о числах, которая занимается изучением их энергетики и влияния на судьбу человечества или отдельно взятых людей. Эксперты в этой области провели анализ того, какой может стать грядущая неделя.

Начинается новый месяц, поэтому самое время ознакомиться с самыми опасными и самыми благоприятными его днями, а также с гороскопом на весь этот период. Что касается этой недели, то она будет одной из самых благоприятных и продуктивных в июне. Встречайте лето с улыбкой на лице и с верой в лучшее.

Нумерологический расчет на грядущую неделю

Для начала нужно узнать, какое число будет править миром в эти семь дней. Для этого нумерологи производят простейшие вычисления: складывают все даты недели, а затем прибавляют к полученному результату порядковый номер текущего месяца. В этот раз прибавлять нужно не 5, а 5 и 6, ведь неделя затрагивает май и июнь.

(30+31+1+2+3+4+5)+5+6=87; 8+7=15; 1+5=6.

Получается, что миром будет править на этой неделе число 6. Это число творческого начала, поэтому можно ждать озарений, креативного взрыва. Люди, которые заняты в сфере искусства, получать мощный позитивный импульс и вдохновение. В трудных ситуациях всем нам будет гораздо проще находить решение проблем.

Это идеальное время для получения новых знаний, изучения языков, новых знакомств. Ночные светила на нашей стороне. Очень хорошо сочетается с правлением Шестерки избавление Меркурия от ретроградности 3 июня.

Число 6 олицетворяет собой легкость, доброту, взаимную помощь. Это число с очень позитивной, яркой и необычной энергетикой. Нам всем очень повезло, что лето начинается с правления этого числа.

Советы нумерологов на неделю с 30 мая по 5 июня

Старайтесь заниматься приятными хлопотами по дому. Не беритесь за то, что вас раздражает или вводит в состояние уныния. Шестерка любит, когда люди занимаются чем-то вдохновляющим.

Ни в коем случае не давайте никому пустых обещаний. На этой неделе это может стать причиной появления больших проблем во взаимоотношениях со второй половинкой, друзьями, коллегами и родственниками.

Нумерологи рекомендуют разбираться с делами, в которых вы максимально компетентны. Это в значительной мере повысить вашу удачу и продуктивность.

Самый большой враг для дружбы и любви — цинизм. Старайтесь бороться с наглостью и не пренебрегайте нормами морали и нравственности. Уважайте чужое личное пространство, желания, чувства.

Благоприятными станут любые инициативы в любовной сфере. Это касается как тех, кто уже начал отношения, так и тех, кто находится в поисках. На этой неделе числа помогут вдохнуть новую жизнь в отношения, которые уже немного угасли и лишились ярких эмоций.

Эксперты настоятельно советуют не обсуждать с посторонними свои финансовые дела. Пока у руля шестерка, информация разносится по миру с огромной скоростью. Это значит, что люди будут плохо хранить секреты, станут болтливыми.

Если хотите добиться успеха в рабочем процессе, отвлекитесь от мыслей о результате и попробуйте погрузиться в сам процесс. Это благотворно скажется на настроении, удаче, поможет добиться больших высот.

Все решения, которые не продиктованы влиянием со стороны, будут самыми правильными. Слушайте свое сердце и доверяйте личному опыту. Обращайтесь за поддержкой только в критических ситуациях.

Талисманы удачи на неделю с 30 мая по 5 июня

Авантюрин. Данный минерал будет одним из лучших талисманов этой яркой недели. Это один из главных источников творческого вдохновения и интеллектуальной продуктивности.

Платиновые украшения. Шестерка — довольно гармоничное число, поэтому оно прекрасно сочетается с платиной — металлом, в котором заключена сила сразу двух стихий — Воды и Воздуха.

Руна Альгуз. Эта руна лучше всего сочетается с энергетикой Шестерки. Она укрепит наше с вами шестое чувство, а также поможет найти в себе вдохновение для движения вперед. Вот как она выглядит:



