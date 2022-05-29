Певец Данко рассказал о сексе с Верой Сотниковой

Певец Данко признался, как лишился девственности. За Верой Сотниковой ухаживали самые богатые и влиятельные мужчины России, а она неожиданно выбрала молодого парня, которого увидела в метро. И два года не вылезала с ним из постели. Данко не скрывает, что до сих пор без ума от Веры Сотниковой. 61-летняя актриса сохранила стать, грацию и сексуальность, которая и по сей день приводит мужчин в восторг. А 30 лет назад, будучи молодой и успешной актрисой, она и вовсе вскружила ему голову. На тот момент Вере было 28 лет, а Данко... всего 19. Познакомились они в метро, артистка сама сделала первый шаг и попросила у него номер телефона. Неискушенный юноша не мог устоять перед красавицей. Два года они прожили в коммуналке и не вылезали из постели. «Да, она была вообще моя первая», — заявил музыкант, рассказывая о Сотниковой в анонсе шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ.Певец Данко Исполнитель хита «Твой малыш» тяжело воспринял их расставание, хотя сейчас понимает: это было правильным решением, которое помогло им двигаться дальше и достичь больших успехов в карьере. «Она стала моей первой любовью! Вера меня ничему не учила, мы просто жили и кайфовали. Секс с ней был лучшим в моей жизни!» — откровенничает певец. Отметим, что Данко отметился еще и романом с Алисой Хазановой. Дочь легендарного юмориста привела домой начинающего артиста балета и сказала, что будет жить с ними. Геннадий Викторович и его супруга Злата приняли в штыки эту новость, ведь на тот момент Данко не мог обеспечить семью. Под напором родителей Алиса сдалась. Не женился певец и на Наталии Устюменко, с которой прожил в гражданском браке больше 17 лет. У них родилось двое детей, но скрепить союз влюбленные так и не смогли. После расставания их отношения не задались. О том, почему так получилось, исполнитель расскажет Лере Кудрявцевой в эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ.