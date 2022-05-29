Похоже, русскоязычную версию Gotham Knight окончательно отменили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Похоже, русскоязычную версию Gotham Knight окончательно отменили

Похоже, русскоязычную версию Gotham Knight окончательно отменили


Несколько дней назад разработчики Gotham Knight сообщили, что отказались от идеи выпуска проекта на приставках Xbox One и Playstation 4. Игра выйдет на Xbox Series X | S и Playstation 5, а также на PC, уже 25 октября 2022 года.

Появилась информация, что разработчики Gotham Knight решили не только отказаться от версий Xbox One и Playstation 4, но и не выпускать игру в России. По словам источников The Happy Warrior, издатели проекта Gotham Knight решили не предлагать игру для покупки в России. Но игру не только нельзя будет купить в России, она еще и не получит русскую локализацию.

Тот же источник The Happy Warrior указывает, что отказ от версий Gotham Knight для Xbox One и Playstation 4 связан также с нежеланием разработчиков взаимодействовать с российской аудиторией. Указывается, что разработкой портов для консолей прошлого поколения занималась одна из российских студий. Но другой источник утверждает, что порты отменили еще в прошлом году.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Григорий Лепс высказался о сбежавшей Алле Пугачевой
Григорий Лепс высказался о сбежавшей Алле Пугачевой
Вере Брежневой предложили вернуть деньги, заработанные в России
Вере Брежневой предложили вернуть деньги, заработанные в России
Похоже, русскоязычную версию Gotham Knight окончательно отменили
Похоже, русскоязычную версию Gotham Knight окончательно отменили
На какую сумму можно получить заем в МФО?
На какую сумму можно получить заем в МФО?
Анна Плетнева едва не погибла от рук неадекватного поклонника
Анна Плетнева едва не погибла от рук неадекватного поклонника
Ксения Бородина жестко высказалась о любовницах бывшего мужа
Ксения Бородина жестко высказалась о любовницах бывшего мужа
Эти 15 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 31 мая — 3 июня + релизы Game Pass
Эти 15 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 31 мая — 3 июня +
Даня Милохин не смог прожить без ТикТока
Даня Милохин не смог прожить без ТикТока
Григорий Лепс пригрозил женихам дочерей
Григорий Лепс пригрозил женихам дочерей
Чулпан Хаматова хочет зарабатывать в России, но не уважать ее, уверен известный блогер
Чулпан Хаматова хочет зарабатывать в России, но не уважать ее, уверен
Лена Катина вышла в свет с женихом и озвучила дату свадьбы
Лена Катина вышла в свет с женихом и озвучила дату свадьбы
Максим Галкин готовится вернуться в Россию
Максим Галкин готовится вернуться в Россию

Топ на сегодня

10 бьюти-привычек Хейли Бибер, Меган Фокс и Виктории Бекхэм: правильное очищение, массаж и LED-терапия
10 бьюти-привычек Хейли Бибер, Меган Фокс и Виктории Бекхэм:
Пресса обсуждает рак у Лаймы Вайкуле
Пресса обсуждает рак у Лаймы Вайкуле
Станислав Садальский прошелся по Украине
Станислав Садальский прошелся по Украине
Александр Овечкин с размахом отметил двухлетие младшего сына
Александр Овечкин с размахом отметил двухлетие младшего сына
Анастасия Мельникова рассказала о пластике
Анастасия Мельникова рассказала о пластике

Еще по теме

Похоже, что Gotham Knight может не выйти на Xbox One
Официально: версию Gotham Knights для Xbox One отменили
Объявлена дата релиза Gotham Knights на Xbox — игра выйдет в октябре
Слух: количество игроков в кооперативе Gotham Knights увеличили