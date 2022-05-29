Похоже, русскоязычную версию Gotham Knight окончательно отменили

Вадим Карасев





Несколько дней назад разработчики Gotham Knight сообщили, что отказались от идеи выпуска проекта на приставках Xbox One и Playstation 4. Игра выйдет на Xbox Series X | S и Playstation 5, а также на PC, уже 25 октября 2022 года.

Появилась информация, что разработчики Gotham Knight решили не только отказаться от версий Xbox One и Playstation 4, но и не выпускать игру в России. По словам источников The Happy Warrior, издатели проекта Gotham Knight решили не предлагать игру для покупки в России. Но игру не только нельзя будет купить в России, она еще и не получит русскую локализацию.

Тот же источник The Happy Warrior указывает, что отказ от версий Gotham Knight для Xbox One и Playstation 4 связан также с нежеланием разработчиков взаимодействовать с российской аудиторией. Указывается, что разработкой портов для консолей прошлого поколения занималась одна из российских студий. Но другой источник утверждает, что порты отменили еще в прошлом году.

Watch this video on YouTube