Проблемами садоводов и огородников займется специальная комиссия
Тема: Постановления правительства
01:07 Автор: Евгения Филиппова
В России создадут Правительственную комиссию по вопросам развития садоводства и огородничества, которая объединит усилия госорганов и общественных организаций в этой сфере. Такое постановление Правительства вступает в силу 29 мая.
Комиссию создают, чтобы скоординировать действия федеральных и региональных госорганов, организаций и общественных объединений садоводов по реализации государственной политики в области садоводства и огородничества для собственных нужд.
Она будет заниматься выработкой решений в области налогообложения, водопользования, обращения с твердыми коммунальными отходами и так далее. Речь идет и о вопросах жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов, пояснила пресс-служба Правительства 21 мая. Также комиссия займется развитием инфраструктуры — газоснабжением и дорогами.
Законы, вступающие в силу с 29 мая
Кроме того, ей предстоит работать над совершенствованием правового регулирования и работы федеральных органов в этой области. Комиссия будет иметь право рассматривать предложения о разработке новых нормативных актов, поступившие от всех представленных в ней органов, организаций и объединений.
Возглавит новую структуру вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщили на сайте кабмина. А состав Комиссии утвердят дополнительным распоряжением.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.
#дача #сельское хозяйство