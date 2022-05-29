Проблемами садоводов и огородников займется специальная комиссия
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Проблемами садоводов и огородников займется специальная комиссия

Проблемами садоводов и огородников займется специальная комиссия

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Евгения Филиппова



В России создадут Правительственную комиссию по вопросам развития садоводства и огородничества, которая объединит усилия госорганов и общественных организаций в этой сфере. Такое постановление Правительства вступает в силу 29 мая.

Комиссию создают, чтобы скоординировать действия федеральных и региональных госорганов, организаций и общественных объединений садоводов по реализации государственной политики в области садоводства и огородничества для собственных нужд.

Она будет заниматься выработкой решений в области налогообложения, водопользования, обращения с твердыми коммунальными отходами и так далее. Речь идет и о вопросах жилищных прав граждан, которые появились в связи с возможностью строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов, пояснила пресс-служба Правительства 21 мая.  Также комиссия займется развитием инфраструктуры — газоснабжением и дорогами.

Законы, вступающие в силу с 29 мая


Кроме того, ей предстоит работать над совершенствованием правового регулирования и работы федеральных органов в этой области. Комиссия будет иметь право рассматривать предложения о разработке новых нормативных актов, поступившие от всех представленных в ней органов, организаций и объединений. 

Возглавит новую структуру вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщили на сайте кабмина. А состав Комиссии утвердят дополнительным распоряжением.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#дача #сельское хозяйство


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По материалам: pnp.ru

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