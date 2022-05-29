Разработчики ожидаемой игры The Invincible показали несколько новых скриншотов

Вадим Карасев





В этом году планирует релиз игры The Invincible, но пока у нее нет точной даты выпуска. Проект создается студией Starward Industries — это команда, которая была сформирована из ветеранов CD Projekt RED и Techland. Несмотря на планы выпустить игру The Invincible в этом году, пока деталей проекта мало. На днях же разработчики в Facebook поделились несколькими новыми скриншотами игры, которые можно видеть ниже.

Напомним, что The Invincible — это научно-фантастический триллер от первого лица. Проект основан на романе польского фантаста Станислава Лема. Разработчики обещают игрокам свободу выбора и неожиданные сценарные поворота.

Ниже можно посмотреть один из трейлеров The Invincible, который показывали ранее.

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