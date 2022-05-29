Роман Абрамович обратился к болельщикам "Челси" после продажи клуба

Вадим Карасев

Роман Абрамович после продажи "Челси" консорциуму бизнесменов во главе с Тоддом Боэли выпустил обращение к болельщикам.

Владение этим клубом сопряжено с большой ответственностью. С тех пор как я пришел в "Челси" почти 20 лет назад, я своими глазами увидел, чего может достичь этот клуб. Моя цель состояла в том, чтобы следующий владелец обладал мышлением, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также волей и намерением продолжать развивать другие ключевые аспекты клуба, такие как Академия и жизненно важная работа фонда "Челси".

— говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте лондонского футбольного клуба.

Предприниматель заявил, что его поиски завершились удачно и пожелал успехов новым владельцам "Челси" как на поле, так и за его пределами.

Быть частью этого клуба — это честь на всю оставшуюся жизнь. Я хочу поблагодарить всех бывших и нынешних игроков, сотрудников и, конечно, болельщиков за эти невероятные годы. Я горжусь тем, что в результате наших совместных успехов миллионы людей теперь получат пользу от работы нового благотворительного фонда. Это наследие, которое мы создали вместе.

На днях завершилась сделка, о которой стало известно еще в начале мая — группа инвесторов приобрела "Челси" за 5,2 миллиарда долларов. Из них 3,1 миллиарда поместят на замороженный банковский счет в Великобритании для последующей передачи на благотворительность. Оставшиеся 2,1 миллиарда новые владельцы направят на благотворительность. Абрамович никаких доходов от сделки не получит.

Предприниматель управлял клубом двенадцать лет. За это время "Челси" пять раз становился чемпионом Англии, пять раз — обладателем Кубка Англии, трижды — обладателем Кубка Английской лиги, дважды победил в Суперкубке страны, Лиге чемпионов и Лиге Европы. В 2021 году"Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и мировое первенство клубов.

После того как в начале марта Великобритания ввела против Абрамовича санкции, заморозив его активы, клуб мог столкнуться с операционными трудностями. В итоге правительство страны выдало Абрамовичу временную лицензию для продажи "Челси".

Ольга Петелина