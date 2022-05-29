"Сердце разрывается от боли": Сергей Лазарев высказался об отмене русской культуры

Вадим Карасев

Сергей Лазарев в своем телеграм-канале высказался об отмене русской культуры на Западе — певец задумался о пагубности этого явления, работая над аудиозаписями русских сказок.

Соприкасаясь с бессмертным творчеством классиков, сердце разрывается от боли за все происходящее сегодня. Отмена по миру российской культуры всех времен, запреты концертов, выставок и спектаклей — полное обнуление великого наследия наших предков! Разве можно перечеркнуть все то прекрасное, что создавало не одно предшествующее поколение — для нас с вами, для наших детей?!

По словам артиста, он не понимает, как можно отменить Пушкина, Достоевского, Чехова, Рахманинова или Чайковского, ведь от этого "никому не будет хорошо".

Для меня счастье читать своим детям сказки русских классиков. В них столько любви и простой житейской мудрости. Как можно взять и отобрать это у всего мира?! Я убежден — чем сложнее времена, тем крепче нужно держаться за культурное наследие, за творчество и искусство. Оно дает нам силы жить и наполняет нашу жизнь смыслом.

Певец добавил, что рад возможности лично вносить посильный вклад в развитие российской культуры, для которой "нет никаких границ".





Недавно Лазарев опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он завершает творческую деятельность в России.

Не дождетесь! Концерты продолжаются, запись песен ведется! У меня огромное количество поклонников, и я продолжаю работать для них,

— написал Сергей в своем микроблоге.

За карьерой Лазарева российская общественность пристально наблюдает с тех пор, как артист одним из первых среди звезд высказался против военной спецоперации на Украине. Особенное внимание привлек инцидент с отменой его выступления на концерте "ZаРоссию" в Липецке. Тогда в обладминистрации заявили, что певец отказался встретиться с беженцами из ДНР и ЛНР, поэтому его заменили на Николая Баскова, однако от самого выступления Лазарев не отказывался.

Ольга Петелина