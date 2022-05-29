Сергей Глушко рассказал, за что ему нравится Наташа Королева
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Сергей Глушко рассказал, за что ему нравится Наташа Королева

Сергей Глушко рассказал, за что ему нравится Наташа Королева
Стриптизер Сергей Глушко высказался о женской красоте. Актер узкого жанра Сергей Глушко считает, что женщинам совершенно не обязательно изводить себя диетами, чтобы нравиться мужчинам. Стриптизер Тарзан привел в пример свою собственную жену Наташу Королеву, которая, как известно, отличается пышными формами. «Она у меня не худышка. Она в хорошей форме. У нее есть бедра, но это все мне нравится. Мужчина — не собака, на кость не кидается»,— со знанием дела заявил ценитель красивого тела в эфире передачи «Ты не поверишь!».
Сергей Глушко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Своими словами он практически растоптал иллюзорные мечты пышнотелых россиянок, считающих, что все их проблемы в личной жизни связаны именно с наличием лишних килограммов. И как только они путем немилосердных диет и изнурения себя в спортзалах сумеют с ними расстаться, поклонники тут же бросятся к ним толпами и начнут сами укладываться штабелями у ног. Психологи уже устали доказывать, что все наши неудачи в нашей голове. И как только мы поверим в себя и полюбим свое тело в том виде, в каком его дала нам в пользование природа, все тут же наладится. Кстати, сама Наташа Королева хоть и является идеалом женской красоты в глазах собственного мужа, но тоже находится в стадии перманентного похудения. И как-то жаловалась, что спортивный муж, не стесняющийся показать себя во всей природной красе в свои 52 года, заставляет ее вести активный образ жизни, буквально гоняя в тренажерный зал. Видимо, в его обожании фактурных фигур тоже есть предел.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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