В Комитете лесного хозяйства Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в регионе
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В Комитете лесного хозяйства Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в регионе

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в регионе

22:00  Автор: Анастасия Островкова



С января по май 2022 года в лесах Подмосковья, по данным Комитета лесного хозяйства Московской области, произошло 38 пожаров на площади почти в сотню гектаров. Как сообщил «Парламентской газете» первый заместитель председателя природного ведомства Дмитрий Капиталин, все они возникли по вине человека.

Он уточнил, что это были в первую очередь сельхозпалы, а также нарушения, связанные с неосторожным обращением с огнем. В некоторых случаях даже зафиксировали умышленные поджоги.

«Чтобы повысить культуру пожарной безопасности в людях, считаем, что начинать каждому надо с себя, — сказал Капиталин. — Известно же, что нельзя поджигать сухую траву и лесную подстилку, бросать спички или окурки, оставлять материалы, пропитанные горючими веществами, а также использовать в лесу открытый огонь».

Зампредседателя Комлесхоза также рассказал, что соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров на территории в 2022 году в Подмосковье тушить лесные пожары будут 3 726 человек, 1 822 и 5 829 единиц оборудования.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.


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#лесные пожары #в регионах


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По материалам: pnp.ru

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