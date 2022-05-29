В Кремле подтвердили переговоры Путина и Эрдогана 30 мая
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В Кремле подтвердили переговоры Путина и Эрдогана 30 мая

В Кремле подтвердили переговоры Путина и Эрдогана 30 мая

17:34  Автор: Михаил Хорошилов


Источник: ТАСС


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у Владимира Путина на 30 мая запланирован телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Представитель Кремля утвердительно ответил на соответствующий вопрос ТАСС, однако возможных тем беседы не раскрыл. До этого президенты общались между собой месяц назад.

Изначально о предстоящих переговорах рассказал непосредственно Эрдоган турецкому телевидению. По его словам, в этот же день он собирается позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Эрдоган объяснил, что целью его звонков является содействие сторонам в переговорном процессе путем диалога и дипломатии.



#Турция #международные отношения #Украина

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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