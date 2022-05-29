В МИД РФ обвинили канцлера Германии в плагиате и «непонимании банального»

11:41 Автор: Михаил Хорошилов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольц за слова о том, что мир становится многополярным.

Шольц в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о необходимости увеличить международное сотрудничество на фоне осознания, что мир становится многополярным. «В условиях многополярности очень отличные друг от друга международные партнеры хотят большего политического влияния в соответствии с их растущим мировым влиянием», — в частности, заявил он.

Захарова охарактеризовала высказывание канцлера ФРГ как «плагиат чистой воды» и «непонимание банального».

По ее словам, еще с 1990-х годов в МИД РФ исходили из «понимания того, что мир становится многополярным, на контрасте с двухполюсной системой «холодной войны». Это нашло отражение в Конвенции внешней политики 2000 года, и «с того момента стало нашим отправным пунктом с точки зрения выстраивания международных отношений», пояснила дипломат.

Захарова напомнила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров постоянно говорит о многополярности, полицентричности мира, и в качестве доказательств привела 19 его тематических цитат по годам начиная с 2004-го.

«Но лучше поздно, чем никогда. Наверное, и ситуация вокруг Украины когда-нибудь станет Олафу Шольцу так же ясна, как и многополярность», — резюмировала она.

#Германия #Украина #международные отношения

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