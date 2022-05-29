В США рассказали о бегстве наемников из рядов украинской армии
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В США рассказали о бегстве наемников из рядов украинской армии

В США рассказали о бегстве наемников из рядов украинской армии

Тема: Военная операция на Украине


19:56  Автор: Михаил Хорошилов



Иностранные наемники, столкнувшиеся с различного рода проблемами, покидают состав вооруженных сил Украины, которые противостоят российской армии в ходе выполнения специальной военной операции, сообщает американская газета Washington Post.

В частности, иностранцы рассказали, что испытывали нехватку вооружения, оборудования и сталкивались с плохой информированностью. В зоне боевых действий оказались люди, которые никогда не участвовали в подобного рода конфликтах и не были подготовлены к этому. Им приходилось использовать обычную сотовую связь, так как специальные средства связи предоставлены не были, а кроме того, они совсем не ориентировались в незнакомой местности.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков. Союзным силам противостоят вооруженные силы Украины, на стороне которых воюют иностранные наемники. Ряд западных стран поставляют Киеву оружие и военную технику.

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#Украина #США


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По материалам: pnp.ru

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