Вера Брежнева выгодно построила себе карьеру
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Вера Брежнева выгодно построила себе карьеру

Вера Брежнева выгодно построила себе карьеру
Журналисты выяснили, какими путями певица Вера Брежнева сделала себе карьеру. Музыкальную карьеру украинская артистка начинала в составе «ВИА Гры» в начале 2000-х. После артистка решила уйти в сольное плавание, что у нее и получилось с помощью продюсера Константина Меладзе, который бросил семью и позже женился.
Вера Брежнева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Брежнева всегда была ушлой бабой и знала, где и как лучше урвать. Мы с коллегами по каналу смотрели на нее и не понимали, как ее могли считать секс-символом. Может, конечно, она занималась любовью исключительно хорошо. Такого продвижения, какое ей устроил Костя, она бы ни за какие бабки мужа не купила», — цитирует «Экспресс газета» бывшего продюсера телеканала Муз-ТВ Олесю Сазыкину. Напомним, до свадьбы с Константином Меладзе Вера Брежнева была замужем за украинским олигархом Михаилом Киперманом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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