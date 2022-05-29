Вере Брежневой предложили вернуть деньги, заработанные в России

Сазыкина считает, что все эти годы певица Вера Брежнева купалась в деньгах россиян, а теперь ополчилась против них. Недавно Вера Брежнева рассказала, что уехала из Киева в Польшу. Там артистка сменила микрофон на рабочую форму. Она работает на складе для раздачи помощи беженцам из Украины.Вера Брежнева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ранее популярная артистка не раз высказывалась о происходящих в мире событиях, направляя весь негатив в сторону России, где, к слову, зарабатывала приличные деньги. По словам бывшего продюсера телеканала Муз-ТВ Олеси Сазыкиной, за один корпоратив Брежнева получала от 50 тысяч евро и выше. «Если Россия ее чем-то не устраивает, пусть вернет наши деньги, на которые она все эти годы жировала, и звездует на хрен! У нас своих артистов хватает. Меньше народа – больше кислорода!» — заявила Сазыкина «Экспресс газете».