Звезда "Голодных игр" Александр Людвиг рассказал, что его жена в третий раз потеряла ребенка
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Звезда "Голодных игр" Александр Людвиг рассказал, что его жена в третий раз потеряла ребенка

Звезда "Голодных игр" Александр Людвиг рассказал, что его жена в третий раз потеряла ребенка

Александр Людвиг ("Голодные игры", "Викинги") поделился с подписчиками печальной новостью — его жена Лорен в третий раз потеряла ребенка. Об этом актер сообщил в инстаграме*, опубликовав трогательное фото, на котором он целует жену в больничной палате.


Мужество этой женщины каждый раз изумляет меня. Я люблю тебя, Лорен. То, как ты справляешься с трудностями — лишь одна из многих причин, почему я люблю тебя. Мы преодолеем все невзгоды, которые для нас приготовила жизнь. Все, кто переживает подобное — знайте, вы не одни. Оказалось, это случается гораздо чаще, чем я думал.

Лорен в своем микроблоге тоже обратилась к женщинам, которым знакомы ее переживания.

На прошлое неделе Александр и я в третий раз потеряли ребенка. Я решила поделиться этой информацией, потому что не считаю, что об этом стыдно говорить. Я бы хотела помочь другим понять, что выкидыши случаются у многих и не раз, этого не нужно стыдиться. Переживая эти трудные времена, я поняла, что я не одна такая. Это случается со многими, но, видимо, об этом редко говорят. Если больше женщин начнет делиться своим опытом, возможно, другие не будут чувствовать себя одинокими и испытывать вину. Информация — это сила.


Друзья и поклонники супругов горячо поддержали их в комментариях и пожелали не отчаиваться.

Александр и Лорен поженились в прошлом году, у пары пока нет детей.


* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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