15 случаев, когда создатели надписей и вывесок чего-то не учли, и появились новые комичные смыслы
Вчера, 22:55
Создавая надпись, вывеску или рекламный плакат, стоит задуматься о том, как это всё будет потом читаться. Вроде бы простая и очевидная мысль, но, кажется, многие об этом забывают. И в итоге надписи имеют двойной смысл, порой очень комичный. Мы собрали для вас примеры ситуаций, когда что-то где-то читалось совсем не так, как хотел автор.
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По материалам: Юмор