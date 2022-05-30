15 случаев, когда создатели надписей и вывесок чего-то не учли, и появились новые комичные смыслы

Создавая надпись, вывеску или рекламный плакат, стоит задуматься о том, как это всё будет потом читаться. Вроде бы простая и очевидная мысль, но, кажется, многие об этом забывают. И в итоге надписи имеют двойной смысл, порой очень комичный. Мы собрали для вас примеры ситуаций, когда что-то где-то читалось совсем не так, как хотел автор.

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У нас есть пост про туристический логотип Санкт-Петербурга и пародии на него. Очень похоже.

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airripper

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А здесь вы можете найти примеры работы настоящих богов маркетинга.