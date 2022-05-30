Алексей Панин осчастливил английскую пару
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Алексей Панин осчастливил английскую пару

Алексей Панин осчастливил английскую пару
Актер Алексей Панин рассказал о своем подвиге. Артист в своем Telegram-канале поделился гордостью. Как оказалось, актер помог паре англичан, вернув им кошелек с документами. Российский артист поведал, что он ехал по улице и увидел, как у людей вывалился кошелек. Подняв его, он понял, что внутри находятся деньги и важные документы, поэтому он поспешил вернуть пропажу, чем знатно удовлетворил англичан. По словам Панина, иностранцы были на седьмом небе от счастья, узнав, что он вернул им ценную вещь. «Они были счастливы», – говорит звезда. Они начали благодарить его на иностранном языке, однако актер плохо понимал их. Он с гордостью заявил, что является русским. Алексей отметил, что был очень горд произносить эти слова, поскольку он сделал что-то хорошее людям. Также он добавил, что англичане были настолько рады и благодарны ему, что даже предлагали ему деньги, однако актер отказался.
Алексей Панин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В последнее время звезда фильма «Жмурки» живет в Испании, куда не так давно эмигрировал. Артист активно ведет микроблог, где частенько критикует россиян и российское правительство. С особой силой он начал это делать после начала специальной операции на Украине. Из-за этого на актера обрушилась масса хейта. Кстати, недоброжелатели у актера были и до всей этой истории. Дело в том, что Панин известен своими вульгарными выходками. Например, в сеть не раз попадали фото и видео сексуального характера с участием актера. Также он признавался в связях с мужчинами и участиях в оргиях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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