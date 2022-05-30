Алексей Панин публично оскорбил известную певицу

Актер Алексей Панин напал на Юлию Чичерину. Артист обрушился на певицу с критикой и не стеснялся подбирать жесткие выражения в ее адрес. Звезда фильма «Жмурки» осудил исполнительницу за противоположную позицию по отношению к ситуации в мире. Скандально известный Алексей Панин, который уже много лет живет с дочкой в Испании, продолжает следить за ситуацией в мире. Накануне он в резкой форме высказался по поводу установки таблички в Мелитополе. В замене въездного знака принимала участие Юлия Чичерина. Певица попала под шквал оскорблений от 44-летнего актера. «Позор на весь мир! Позор вместе с ними иметь один и тот же русский паспорт! Существо по имени Юлия Чичерина. Назвать ее девушкой даже язык не поворачивается. Оно — существо…», — заявил артист в своем Telegram-канале.Алексей Панин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Актер неоднократно высказывался, что не ассоциирует себя с Россией, однако при этом продолжает комментировать происходящее в стране. Два года назад Панин получил вид на жительство в Испании. Об актерской карьере за границей, а с недавнего времени и в РФ, звезде фильма «Жмурки» пришлось забыть. В Европе большую часть времени он отдыхает и загорает на пляжах. Кроме того, артист жаловался на финансовые проблемы из-за потери источников дохода. «Я не могу сказать, что мне все нравится в Испании, во Франции или в Америке. Мне что-то нравится в Испании, что-то — во Франции, что-то нравится в России. Но сказать, что я чувствую, что это моя родина — нет. Не смейтесь надо мной, но я, наверное, больше человек мира», — ранее делился звезда сериалов. Недавно Алексей провел ночь на одной из улиц Рима. Об этом он рассказал в своем микроблоге, отметив при этом, что совершенно счастлив делать то, что хочет. «Могу позволить себе быть таким как я хочу и не обращать внимание на то, что будут говорить про меня за спиной. Я живу! Я свободен! Это офигенно. Спал под этими воротами. Нужно только адрес записать, чтоб лет через 20 сюда приехать и посмотреть на это место. Местные бездомные меня приняли за своего. С бутылкой маленького prosecco и рюкзачком», — заявил артист.