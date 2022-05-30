Ани Лорак рассказала, какие наряды любит
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Ани Лорак рассказала, какие наряды любит

Ани Лорак рассказала, какие наряды любит
Певица Ани Лорак призналась, как себя чувствует на сцене в роскошных нарядах.   Артистка тщательно следит за своим имиджем, особенно, если речь заходит о концертных нарядах. Так, экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу объяснила, почему она любит яркие и нетривиальные вещи для сцены, а вот в обычной жизни роскоши предпочитает скромную простоту. Все дело в том, что поп-диве важно чувствовать себя на сцене императрицей. Тогда как вне концертной деятельности знаменитость, наоборот, старается не привлекать к себе внимания.
Ани Лорак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мне нравится сверкать и быть драгоценностью на сцене. Поэтому для выступлений выбираю платья, в которых чувствую себя королевой, например, с разрезами на подоле, блестящие мини. А в жизни предпочитаю простой спортивный стиль — удобные костюмы, джинсы, кроссовки», — приводит Wday слова Ани Лорак.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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