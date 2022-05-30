Анонсирована Frigato: Shadows of the Caribbean для Xbox — тактическая ролевая игра про пиратов
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Анонсирована Frigato: Shadows of the Caribbean для Xbox — тактическая ролевая игра про пиратов

Анонсирована Frigato: Shadows of the Caribbean для Xbox — тактическая ролевая игра про пиратов


Студия Mercat Games анонсировала свой дебютный проект — игру Frigato: Shadows of the Caribbean. Она выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Switch и PC, релиз на Playstation пока не заявлен. Дата релиза игры не называется.

Frigato: Shadows of the Caribbean представляет собой тактическую ролевую игру про пиратов. Проект по геймплею напоминает Commandos или Desperados, но играть в нем предстоит за пиратов в Карибском море. Игроки будут управлять группой пиратов, каждый из которых имеет свои уникальные способности. Разработчики обещают, что в игре будет множество вариантов прохождения каждой миссии.

Ниже можно посмотреть первый трейлер Frigato: Shadows of the Caribbean.


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По материалам: newxboxone

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