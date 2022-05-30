Анжелика Варум пожертвовала семьей ради карьеры
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Анжелика Варум пожертвовала семьей ради карьеры

Анжелика Варум пожертвовала семьей ради карьеры
Певица Анжелика Варум рассталась с первым мужем и отправилась покорять Москву. Уже давно не секрет, что Анжелика Варум при рождении получила имя Мария и даже начала свою карьеру именно под ним. В то время Маша была замужем за простым парнем Максимом Никитиным. Может так и жила бы с ним, родив супругу много детей, на чем тот настаивал, но ей хотелось петь. Поэтому начинающая артистка отправилась покорять Москву. Там она сначала была бэк-вокалисткой, а затем занялась сольной карьерой. В столице Мария познакомилась с коллегой и ловеласом Леонидом Агутиным, с которым создала сначала творческий, а затем и семейный дуэт, разведясь с первым мужем, которого к тому моменту откровенно стыдилась из-за его простоты, ведь он работал обычным осветителем. Уже в период известности у исполнителей родилась общая дочь Елизавета, которая пошла по стопам родителей и занялась музыкой в США. Именно к дочери укатила Анжелика Варум не так давно, перестав выходить на связь и взволновав этим поклонников.  К счастью, в день рождения Варум наследница артистов поделилась снимком с родителями, сделанным в одном из американских ресторанов.
Анжелика Варум и Леонид Агутин с дочерью Елизаветой «С днем рождения мою мамочку! Она действительно потрясающая», — написала Елизавета на английском в своем микроблоге три дня назад.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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