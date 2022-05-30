Боррель: Для вывоза зерна с Украины понадобится согласие РФ

19:21 Автор: Иван Попов

Источник: РИА Новости

Руководство Евросоюза пытается организовать вывоз 20 миллионов тонн пшеницы с Украины для предотвращения мирового продовольственного кризиса, но для этого необходимо согласие России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает РИА «Новости».

Украина является одним из крупнейших поставщиков пшеницы и подсолнечника на мировой рынок. Из-за боевых действий традиционные маршруты вывоза продовольствия через черноморские порты Одесской и Николаевской областей оказались заблокированными.

«Мы изучаем возможность вывоза 20 миллионов тонн пшеницы c Украины. Это непросто. Необходимо согласие со стороны России для использования морского пути. Это важнейшая тема», — подчеркнул Боррель.

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