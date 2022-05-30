ЧП: известный ведущей Алексей Бегак умер после продолжительной болезни
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ЧП: известный ведущей Алексей Бегак умер после продолжительной болезни

ЧП: известный ведущей Алексей Бегак умер после продолжительной болезни
Алексей Бегак был известным ведущим на канале Россия. Сегодня стало известно, что скончался Алексей Бегак, телеведущий не справился с недугом. О случившемся сообщили коллеги звезды. В 62-летнем возрасте не стало телеведущего Алексея Бегака. Об этом объявили на платформе «Смотрим». «С прискорбием сообщаем, что на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала «Россия-Культура» Алексей Бегак», — обратились сотрудники телеканала. Скорбит по ушедшему другу Леонид Ярмольник. «Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало. Это мой близкий друг, я даже не знаю, что сказать», — сказал актер в беседе с ТАСС. О дате и месте прощания близкие ведущего сообщат позже. С юного возраста Бегак увлекался искусством, отучился в Московском государственном художественном институте имени Сурикова. После этого начал работать художником-иллюстратором и дизайнером книг. До того, как выбрать путь в телевидении, он успешно развивался как художник. «Его живописные работы выставлялись во многих галереях Москвы, в галереях Нью-Йорка и других городов. В период с 1992 по 2011 Алексей Бегак написал около сотни картин, все они находятся в частных и корпоративных коллекциях в России, США, Японии, Англии, Германии», — пишут о нем коллеги. Позже Бегак стал совмещать творческую работу с телевидением. «Параллельно Алексей Бегак занимался дизайном и рассказывал о своем опыте на телевидении. Сначала на канале «Россия 1», а затем продолжил сотрудничество в качестве телеведущего на нашем канале», — добавили они.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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