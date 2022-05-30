ЧП: Юная балерина Алеся Лазарева скончалась при загадочных обстоятельствах
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ЧП: Юная балерина Алеся Лазарева скончалась при загадочных обстоятельствах

ЧП: Юная балерина Алеся Лазарева скончалась при загадочных обстоятельствах
Балерина Алеся Лазарева была найдена мертвой. Юная звезда балета скоропостижно скончалась в своей московской квартире. Утром 29 мая балерина упала в ванной комнате и потеряла сознание. Прибывшие на место врачи не смогли реанимировать юную артистку. О трагедии сообщили близкие девушки, опубликовав пост в соцсетях. «16.08.2001 — 29.05.2022г. Не стало Лазаревой Алеси Анатольевны. Алеся была талантливой, признанной балериной, человеком, чье искусство поражало своей грацией, точностью в исполнении и невероятным артистизмом. Алесе было 20 лет — молодая, красивая, полная жизни, любви и просто ангел, который больше не с нами. Ее смерть была внезапной и до сих пор невозможно поверить, что это действительно случилось», — написали они. О Лазаревой остались только положительные воспоминания. Коллеги из Театра классического балета, в котором выступала Алеся, отметили, что юная артистка подавала большие надежды и могла стать лучшей в своем деле. «Она была сильной, светлой, ее выступления поражали всех, кто был зрителем на ее выступлениях. Она умела выслушать и понять тех, кто ее окружал, была настоящим другом и примером. Она добивалась всех своих целей, была невероятно трудолюбивой и любила жизнь. Нет слов, чтобы сказать, насколько она была невероятным, особенным человеком. Это невосполнимая утрата для семьи, родственников, друзей, коллег и поклонников. Она навсегда останется с нами в наших сердцах. Алеся — это сама любовь, которая уже не с нами... О месте и времени прощания с Алесей в Москва и Тольятти сообщим дополнительно, позднее», — отмечаете в публикации. Точная причина смерти звезды балета устанавливается. На данный момент лишь известно, что артистка пошла в ванную комнату и там упала. Медики прибыли через несколько минут после того, как Алеся потеряла сознание, но помочь ей не смогли. Лазарева — золотая лауреатка конкурса имени Екатерины Максимовой «Арабеск». В последние дни девушка готовилась к Международному состязанию артистов балета в Москве, который стартует 3 июня в Большом театре.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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