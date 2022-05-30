Двух офицеров ВСУ заочно арестовали за геноцид и пытки российских военных
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Двух офицеров ВСУ заочно арестовали за геноцид и пытки российских военных

Двух офицеров ВСУ заочно арестовали за геноцид и пытки российских военных

16:05  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Басманный суд Москвы санкционировал заочные аресты командира 53-й механизированной бригады ВСУ Андрея Полякова и командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Алексея Махова. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Уточняется, что оба обвиняются в геноциде и жестоком обращении с российскими военнослужащими, которые попали в плен на Украине.

«Постановлениями Басманного районного суда Москвы Поляков Андрей Олегович и Махов Алексей Владимирович, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ и ст. 357 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ», — заявила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Также сообщается, что обвиняемых объявили в международный розыск. 

За пытки российских военных придется ответить всему киевскому режиму


Санкция статьи 357 Уголовного кодекса РФ («Геноцид»), в частности, предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Таким образом, офицерам Вооруженных сил Украины впервые в России с момента начала спецоперации предъявили обвинение по такой статье. 

В конце апреля в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководства и сотрудников следственных изоляторов, расположенных в городе Кропивницкий Николаевской области, Киеве и Полтаве, по факту жестокого обращения с российскими военными, попавшими в плен. В ходе расследования было предварительно установлено, что вопреки требованиям Конвенции об обращении с военнопленными в СИЗО не раз допускали жестокое обращение, пытки и истязания в отношении более 20 российских военнослужащих.

Как ранее заявил первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, если Украина официально будет нарушать Женевские конвенции, то по завершении боевых действий все ее руководство может стать объектом международного трибунала.



#Украина #Донбасс #военные #преступность

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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