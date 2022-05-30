Елена Ваенга лишилась концертов в Израиле из-за украинских патриотов
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Елена Ваенга лишилась концертов в Израиле из-за украинских патриотов

Елена Ваенга лишилась концертов в Израиле из-за украинских патриотов
Певица Елена Ваенга осталась без заработка. Эти слова лауреата премий «Шансон года» не понравились сооснователю организации Israeli Friends of Ukraine Анне Жаровой. Сегодня украинская активистка поделилась своей радостью. Благодаря ее напору Ваенга не сможет в начале июня выступить во всех четырех городах – Хайфе, Ашдоде, Беэр-Шеве и Ришон ле-Ционе. «Всем причастным спасибо! У нас опять получилось! Концерты Елены Ваенги отменили. Не продюсер, а залы, в которые мы направили письмо с просьбой пересмотреть свое решение! Ваши звонки, письма, репосты сыграли очень важную роль! Когда следующий концерт, непонятно, проверить могут только те, кто купил билеты. Но это еще одна наша маленькая победа над российскими пропагандистами!» — написала в соцсети Жарова. Впрочем, многие пользователи не разделили восторг украинки. Несколько человек указали ей, что, судя по сайту кассы «Браво», концерты Елены не отменены, а перенесены на ноябрь, причем билеты есть в продаже. «Всё верно, перенесли, — признала Анна. — Пусть переносят до бесконечности, главное — чтобы ее нога не стояла на израильской сцене».
Елена Ваенга - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Одна из жительниц Израиля написала, что ее крайне огорчила эта новость. «Два года ждали выступления Ваенги, — отметила она. — И вот когда уже казалось, что всё хорошо и она приедет в Израиль (за неделю отменить концерт невозможно), вчера получили все отмену ее концертов. Большая обида – это в последний момент. Ведь понятно, что это было известно намного раньше. Я считаю, что это большое неуважение к зрителю со стороны компании «Браво». И никаких извинений и объяснений. А ведь мы в Израиле». А Виктор Липкин предупредил Жарову об опасной тенденции. «BDS начинали тоже с таких акций, — напомнил он. — И к чему это привело? Boycott, Divestment and Sanctions (сокращенно — BDS, с англ. — «Бойкот, изоляция и санкции») — глобальная политическая кампания и общественное движение, призывающее к экономическому и политическому давлению на Израиль с целью прекращения им действий, характеризуемых организаторами кампании как нарушения международного права. BDS призывает к «разным формам бойкота Израиля до тех пор, пока он не выполнит свои международные обязательства»». Ваенга известна тем, что прямо говорит то, что думает. В эфире шоу «Две звезды. Отцы и дети» певица высказала всю свою злость в отношении бездарных исполнителей. Она обратилась к сыну Наташи Королёвой. «Архип, нет ничего страшнее и ужаснее, чем купленная лесть», — сказала Елена.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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