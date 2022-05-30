ELEX II получил режим 60 FPS на Xbox Series X | S и Xbox One X

Вадим Карасев





Игра ELEX II издательства THQ Nordic и студии Piranha Bytes показала не лучшие продажи. Тем не менее, разработчики продолжают исправлять баги проекта и улучшать его производительность.

После релиза ELEX II игроки жаловались на отсутствие режима 60 FPS на приставках. Разработчики наконец-то исправили проблему. Теперь игра ELEX II предлагает режим 60 FPS на Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, Playstation 4 Pro, Playstation 5. Патч под номером 1.05 уже доступен игрокам, с полным списком изменений, которые он в себе несет, можно ознакомиться на сайте разработчиков.

Отметим, что на всех платформах в 60 FPS игра ELEX II работает при целевом фиксированном разрешении 1080p.

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