Игроки в Pac-Man Museum+ на Xbox жалуются на серьезные проблемы

Вадим Карасев





В конце прошлой недели состоялся релиз игры Pac-Man Museum+, которая сразу после выхода была добавлена в подписку Game Pass. Игра вышла в релиз с целым рядом проблем, которые сильно мешают игрокам на приставках Xbox.

Изначально в Pac-Man Museum+ на Xbox игроки не могли видеть список достижений — отображалось «достижения не поддерживаются». При этом, достижения нормально разблокировались. Сегодня разработчики исправили данную проблему, она перестала быть актуальной.

Но остается другая гораздо более серьезная проблема — большая задержка ввода с геймпада. Игроки массово жалуются на input lag в Pac-Man Museum+. При этом, задержка ввода настолько серьезная, что некоторые игры в коллекции становятся неиграбельными, например, Super Pac-Man и Championship Edition. Игроки на Resetera активно жалуются на ситуацию, но от разработчиков пока официальных комментариев на этот счет не поступало. Высокая задержка ввода не столь критична на ранних уровнях игр, но после ускорения она буквально не дает возможность нормально проходить уровни.

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