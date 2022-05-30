Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову

Продюсер Иосиф Пригожин жестко высказался о певице. Накануне певицу Наргиз не впустили в Россию. В аэропорту «Домодедово» ей сообщили, что въезд закрыт на ближайшие 50 лет и отправили обратно в Узбекистан. В данный момент артистка находится именно там, на своей исторической родине. Об этом сообщил продюсер Виктор Дробыш.Наргиз Закирова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Другой звездный продюсер Иосиф Пригожин считает, что Наргиз получила по заслугам. Ведь ранее певица поливала грязью страну, где она приобрела популярность и прилично зарабатывала. «Человек, будучи гражданином США, живущий в Узбекистане, зарабатывающий деньги в России, газует против России в поддержку недружественных стран. Разве это по-человечески?» — цитирует Пригожина «Пятый канал». Напомним, ранее в Госдуме предположили, что Наргиз теперь будет петь в западных ресторанах.