Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят на радио

Дрессировщик Эдгард Запашный в шоке, что у Макаревича запланированы концерты в России. Музыкант Андрей Макаревич осудил кампанию России по защите Донбасса, а также не раз успел оскорбить россиян, когда, например, защищал звезд, покинувших страну. Сам он давно обосновался в Израиле, а на Родину прилетает, чтобы выступить с концертами.Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Многих возмущает позиция Макаревича, не гнушающегося заработка в неприятной ему стране. Народный артист Эдгард Запашный у себя в микроблоге в очередной раз уделил солисту «Машины времени» внимание, возмутившись, что концерты Макаревича не отменены. «В удивительное время мы живем! На сегодняшний день по многим радиостанциям идут трансляции песен Макаревича, а концерты группы «Машина времени» запланированы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону».