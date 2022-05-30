Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят на радио
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Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят на радио

Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят на радио
Дрессировщик Эдгард Запашный в шоке, что у Макаревича запланированы концерты в России. Музыкант Андрей Макаревич осудил кампанию России по защите Донбасса, а также не раз успел оскорбить россиян, когда, например, защищал звезд, покинувших страну. Сам он давно обосновался в Израиле, а на Родину прилетает, чтобы выступить с концертами.
Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Многих возмущает позиция Макаревича, не гнушающегося заработка в неприятной ему стране. Народный артист Эдгард Запашный у себя в микроблоге в очередной раз уделил солисту «Машины времени» внимание, возмутившись, что концерты Макаревича не отменены. «В удивительное время мы живем! На сегодняшний день по многим радиостанциям идут трансляции песен Макаревича, а концерты группы «Машина времени» запланированы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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