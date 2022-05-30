Лена Летучая со скандалом покинула передачу

Ведущая Лена Летучая рассказала о подставе на телевидении. Телеведущая рассказала, почему отказалась вести вместе с Александром Роговым новое шоу на СТС. Она решилась озвучить публике эту историю, чтобы не извратили факты и не превратили ее уход в «истерику блондинки». Телеканал СТС запускает новое мейковер-шоу, ведущими которого заявлены Александр Рогов и Елена Летучая. Премьера первого выпуска программы запланирована на воскресенье, 29 мая. И именно в этот день 43-летняя звезда «Ревизорро» объявила, что покидает проект. О своем решении телеведущая сообщила в соцсетях, чтобы избежать лишних слухов и сплетен. Она заявила, что покинуть новый проект на СТС ее вынудило решение продюсеров шоу о смене формата. По словам Летучей, изначально шоу задумывалось как замена программы «Снимите это немедленно» с Александром Роговым, который решил уйти с канала СТС на ТНТ. Елене даже подобрали соведущую и несколько месяцев они работали над запуском нового проекта.Елена Летучая - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Новый концепт программы мне понравился, и мне даже подобрали чудесную соведущую. Мы работали и готовились к старту. Но однажды появилась новость, что А. Рогов возвращается на канал (не знаю, что не сложилось на ТНТ, но факт остается фактом), а далее я случайным образом узнаю, что моя соведущая больше не соведущая и что Александр встанет на ее место», — рассказала Летучая подписчикам. Однако сменой ведущего с возвращением Рогова дело не ограничилось. Продюсеры решили вернуться к прежнему формату шоу в стиле «Снимите это немедленно». А последней каплей стала выбор нового названия для программы. «Мы начинаем съемки и на пятый день я случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом и мы вернулись к старому формату Александра. Ну и как нож в спину, мне показали название программы — Рогов+. В целом, никаких претензий, кроме того, что сделали все за спиной, даже не поставив в курс», — заявила телеведущая. Летучая отметила, что в телевизионной жизни, как и в обычной, происходит много неприятных ситуаций и подобное неуважение к коллегам она считает недостойным поведением. В заключении Елена пожелала проекту хороших рейтингов и прекрасного кастинга.