Мария Шукшина призывает закрыть все скандальные ток-шоу

Актриса Мария Шукшина ополчилась на скандальные шоу. Артистка в последнее время превратилась в ярого борца за свободу и правду. Актриса критикует не только тотальную вакцинацию от коронавируса, но и все то, что вредит здоровому развитию страны и нации в целом. 54-летняя Шукшина не раз говорила, что поддерживает спецоперацию на Украине и считает, что России нужно выходить из-под гнета Запада и транслировать миру свои традиционные ценности. Актриса считает, что страна и так серьезно пострадала от европейского влияния. Даже телевидение, которое должно прививать человечность, по ее словам, развращает и несет моральный вред. «На руку противнику играет возвращение «постирочных» программ. Для привлечения внимания обычно приглашаются известные люди, готовые за 30 сребреников придумать любую конфликтную ситуацию. Для многих это становится единственным источником заработка. Про мораль и разрушительное воздействие на зрителей не думает никто», — рассуждает Мария в личном Telegram-канале. Актриса говорит, что западные стандарты отрицают духовность, вводят лишь товарно-денежные отношения и совсем не думают о собственном будущем. Обиднее всего, что россияне потребляют такой контент и сами не замечают, как становятся заложниками ситуации.Мария Шукшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «А почему бы нам в нашей стране не отменить такие помойные передачи, как «Пусть говорят», где стирают грязное белье на всю страну в прайм тайм? Почему нельзя заполнить контент новыми патриотическими передачами, рассказывающих о простых людях, о наших солдатах, скромных героях в тылу и на передовой, проливающих кровь за наше будущее без рабских кандалов? Уверена, что такие передачи стали бы отдушиной в условиях информационного прессинга», — заявила Шукшина. Популярная актриса подчеркивает, что Европа все больше становится отсталой и бескультурной, а уж «отменяя Россию» вовсе погрязнет в хаосе. Он не понимает, как можно не давать читать людям Достоевского и Толстого, запрещать слушать Чайковского. Кстати, Мария выступает против и таких программ, как «Сегодня вечером». Несмотря на то, что формат программы более семейный, ей все равно не нравится то, что там обсуждают. «Меня тут недавно приглашали на передачу на тему «Талант по наследству», так пришлось ответить немного эмоционально, мол, у нас ребята на Украине себя не жалеют, а мы мусолим темы, тысячу раз показанные на ТВ и в Интернете. Кому это интересно? При том, что «Сегодня вечером» ни в какое сравнение с «постирочной» «Пусть говорят» не идет. Но менять формат все равно нужно, тем более ведущий новый… А «постирочную» предлагаю отменять как вражеский контент. И не только ее, но и все эти замшелые, отстойные, коих легион на наших федеральных каналах», — резюмировала Шукшина.