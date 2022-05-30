Медведев предложил подумать о льготном въезде для критиков политики Шольца
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Медведев предложил подумать о льготном въезде для критиков политики Шольца

Медведев предложил подумать о льготном въезде для критиков политики Шольца

20:39  Автор: Юлия Катенёва



Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил подумать о льготном въезде в РФ для критиков официальной позиции правительства Германии.

Так он прокомментировал заявление Берлина об упрощении выдачи виз российским журналистам, общественным деятелям и ученым, публично выступающим против российской спецоперации на Украине.

«Для групп лиц, которым грозит особая опасность, как журналисты, правозащитники в силу их борьбы за защиту прав человека, позиции против войны, гарантируется возможность приезда на основании закона о пребывании иностранных лиц«,-  приводит РИА «Новости» заявление МВД Германии.

Германия решила упростить въезд «тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения», — отметил Медведев. По его мнение, такие граждане «могут ехать к немцам как можно скорее и желательно безвозвратно».

В этой связи стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии против позиции правительства канцлера Олафа Шольца.



#международные отношения #Украина

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По материалам: pnp.ru

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