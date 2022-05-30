На Xbox & Bethesda Showcase можно ждать новости по ARK 2

Вадим Карасев





На The Game Awards 2020 года состоялся анонс продолжения ARK: Survival Evolved — игры ARK 2. Проект разрабатывается для Xbox Series X | S и PC, но с момента анонса о нем нет никакой информации.

Игроки на Reddit обратили внимание на интересную деталь, связанную с ARK. Разработчики ARK: Survival Evolved запускают новую карту расширения для Fjordur 12 июня — в день проведения Xbox & Bethesda Showcase. И, по словам сообщества с Reddit, это первый раз, когда ARK выпускает обновление или расширение для игры в воскресенье. Исходя из этого, игроки предполагают, что на мероприятии Xbox и Bethesda будет некоторая информация по ARK и ARK 2.

Напомним, у ARK 2 пока нет предполагаемой даты выхода. Известно, что приглашенной звездой для проекта выступает Вин Дизель.

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