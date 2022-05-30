Наоми Кэмпбелл проводит время с миллиардером Эрнесто Бертарелли

Вадим Карасев

Супермодель Наоми Кэмпбелл проводит время с миллиардером Эрнесто Бертарелли — вместе они появились на Гран-при "Формулы-1" в Монако. Какие именно отношения их связывают, неизвестно, однако некоторые СМИ (DailyMail) уже предположили, что у пары роман.





Наоми Кэмпбелл и Эрнесто Бертарелли

Миллиардер является председателем Фонда Бертарелли, занимающегося охраной морской среды, и бывшим владельцем биотехнологической компанией Serono. Кроме того, он является двукратным обладателем Кубка Америки, который завоевал в составе швейцарской команды по яхтингу Alinghi. Состояние бизнесмена, по данным Forbes, оценивается в 8,9 млрд долларов.

С 2000 года он был женат на победительнице конкурса "Мисс Великобритания —1988" Кирсти Бертарелли и развелся с ней в 2021 году. После развода бывшая жена бизнесмена получила 350 млн фунтов стерлингов (более 440 млн долларов), что сделало ее самой богатой разведенной женщиной в Великобритании.

Сама Наоми Кэмпбелл, которая на прошлой неделе отметила 52-летие, пять лет встречалась с российским миллиардером Владиславом Дорониным, они расстались в 2013 году. На счету Наоми также романы с Робертом Де Ниро, Лиамом Пейном, Шоном Комбсом, музыкантом Ашером и другими.

В 2021 году модель объявила, что стала матерью, однако подробности рождения дочери она держит в тайне.

Ксения Смирнова