Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной ответственностью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной ответственностью

Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной ответственностью

Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной ответственностью
Журналист прошелся по певице Наргиз Закировой. Ведущий популярной программы «Антонимы» Антон Красовский в «Телеграме» выразил свое «восхищение» певицей Наргиз Закировой. Он опубликовал ее пост, где она называет своих подписчиков, которые, как она считает, не разбираются в ситуации на Украине, в том числе, энцефалитами.
Наргиз Закирова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Обожаю подпивших сельских *** (женщина с пониженной социальной ответственностью. — Прим. ред.)», — отметил именитый ведущий. Напомним, что Наргиз Закировой на 50 лет запрещен въезд в Россию. Певица несколько дней назад была депортирована в Узбекистан из аэропорта Домодедово. Ранее она оставила в соцсетях несколько противоречивых постов о событиях на Украине.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Мария Шукшина призывает закрыть все скандальные ток-шоу
Мария Шукшина призывает закрыть все скандальные ток-шоу
Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову
Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову
Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной ответственностью
Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной
Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят на радио
Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят
Правильный демонтаж дефлекторов
Правильный демонтаж дефлекторов
Самые успешные мужчины по Знаку Зодиака
Самые успешные мужчины по Знаку Зодиака
ELEX II получил режим 60 FPS на Xbox Series X | S и Xbox One X
ELEX II получил режим 60 FPS на Xbox Series X | S и Xbox One X
Алексей Панин публично оскорбил известную певицу
Алексей Панин публично оскорбил известную певицу
Вера Брежнева завершила волонтерскую работу на складе в Польше
Вера Брежнева завершила волонтерскую работу на складе в Польше
Лена Летучая со скандалом покинула передачу
Лена Летучая со скандалом покинула передачу
Сын Юлии Меньшовой поделился редким семейным фото
Сын Юлии Меньшовой поделился редким семейным фото
Вещие сны: как отличить их и найти ответы на волнующие вопросы
Вещие сны: как отличить их и найти ответы на волнующие вопросы

Топ на сегодня

Илон Маск прокомментировал суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд и познакомил свою девушку Наташу Бассетт с мамой
Илон Маск прокомментировал суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд и
Команда Xbox скучает по режиму Snap, но не думает, что он вернется
Команда Xbox скучает по режиму Snap, но не думает, что он вернется
Вера Брежнева выгодно построила себе карьеру
Вера Брежнева выгодно построила себе карьеру
Анна Хилькевич купила собственный детский сад
Анна Хилькевич купила собственный детский сад
Сергей Глушко рассказал, за что ему нравится Наташа Королева
Сергей Глушко рассказал, за что ему нравится Наташа Королева

Еще по теме

Наргиз Закировой закрыли путь в Россию
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Наргиз Закирова сбежала из России
Наргиз Закирова сошла с ума, считает журналист Первого канала