Наргиз Закирову назвали женщиной с пониженной социальной ответственностью

Журналист прошелся по певице Наргиз Закировой. Ведущий популярной программы «Антонимы» Антон Красовский в «Телеграме» выразил свое «восхищение» певицей Наргиз Закировой. Он опубликовал ее пост, где она называет своих подписчиков, которые, как она считает, не разбираются в ситуации на Украине, в том числе, энцефалитами.Наргиз Закирова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Обожаю подпивших сельских *** (женщина с пониженной социальной ответственностью. — Прим. ред.)», — отметил именитый ведущий. Напомним, что Наргиз Закировой на 50 лет запрещен въезд в Россию. Певица несколько дней назад была депортирована в Узбекистан из аэропорта Домодедово. Ранее она оставила в соцсетях несколько противоречивых постов о событиях на Украине.